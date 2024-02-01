Объездная дорога стройплощадки на площади Свободы откроется в апреле

Объездная дорога стройплощадки метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде должна открыться в апреле 2024 года. Об этом заявили представители сообщества «Метро НН» в соцсети, отвечая на вопросы ее пользователей.
Напомним, площадь Свободы полностью закрыли для движения летом 2023 года в рамках подготовки к строительству новых станций метро. Станция «Площадь Свободы» станет частью Автозаводской ветки наряду со станциями «Горьковская» и «Сенная».
Объездную дорогу хотели открыть еще осенью, однако сроки перенесли на весну. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о переносе сроков открытия объездной дороги.
«Огромное количество сетей пришлось выносить, — отметил он. — Строительство метро — самая сложная из работ в городе».