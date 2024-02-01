Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 5 февраля

5 февраля будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.



С 3.00 до 6.00 предполагаются перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.