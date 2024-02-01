«Наш бизнес созрел к положительным процессам». Эксперт о рейтинге надежности предпринимателей

Он отметил, что эксперты долго работали над показателями, которые должны были сформировать индекс устойчивости налогоплательщиков. После этого документ поступил на рассмотрение членам Общественного совета.
«В [Налоговом] комитете есть, на мой взгляд, очень эффективная практика, когда очень важные документы даются на рассмотрение общественного совета для того, чтобы эксперты могли высказать свою точку зрения и, может быть, что-то подправить, что-то предложить».
По его словам, изначально идея с составлением рейтинга была более узкая, чем она была в итоге реализована. Речь шла о том, чтобы определять индекс надежности подрядчика и, в зависимости от этого индекса, предоставлять ему какие-то налоговые льготы, привилегии и так далее.
«То, что мы увидели в конечном итоге, конечно, намного шире. Документ, который вышел буквально неделю назад, делает прозрачным бизнес для многих — для партнеров, подрядчиков, заказчиков, контрагентов, а не только для государства, которое и так о бизнесе все знает благодаря цифровым технологиям. То есть теперь, прежде чем вступать в какую-то сделку, я думаю, грамотные предприниматели будут смотреть, с кем они имеют дело, насколько надежно работать с тем или иным партнером», — отметил налоговый эксперт.
Бизнес, который выбирает себе партнеров, будет иметь надежную оценку положения своего контрагента и быть спокойным при работе с ним.
При этом, разумеется, государство также сможет повысить эффективность своего воздействия и поддержки бизнесу. Она будет заключаться в предоставлении различных форм льгот и финансирования для тех, кто показал наиболее хорошие результаты в рейтинге. Это повысит эффективность предоставления льгот. Зачем давать льготы тем, кто все равно не способен ими правильно воспользоваться?
Перпер полагает, что новый порядок подтолкнет предпринимателей к тому, чтобы начать разбираться в процессе, привлечь к себе экспертов, финансистов, бухгалтеров, которые смогут объяснить, как улучшить эти показатели, каким образом достичь новых индикаторов.
«Таким образом, если предприниматели увидят, что от этого индекса зависит выделение государством различных видов помощи, льгот, привилегий, то скорее всего те, кто хочет работать в долгосрочную, будут стремиться улучшить свои показатели — финансовые, экономические. Я думаю, этот документ даст старт очень многим положительным процессам, к которым, я думаю, наш бизнес уже созрел», — заключил эксперт.
Напомним, о планах внедрить рейтинг надежности компаний начали говорить в ноябре прошлого года. Идея была предложена Торгово-промышленной палатой. Мера была утверждена постановлением президента в конце января.