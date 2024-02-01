«Наш бизнес созрел к положительным процессам». Эксперт о рейтинге надежности предпринимателей

«То, что мы увидели в конечном итоге, конечно, намного шире. Документ, который вышел буквально неделю назад, делает прозрачным бизнес для многих — для партнеров, подрядчиков, заказчиков, контрагентов, а не только для государства, которое и так о бизнесе все знает благодаря цифровым технологиям. То есть теперь, прежде чем вступать в какую-то сделку, я думаю, грамотные предприниматели будут смотреть, с кем они имеют дело, насколько надежно работать с тем или иным партнером», — отметил налоговый эксперт.