«Насилие над людьми»: дальнобойщики жалуются на проблемы с очередью в Чернышевском

Сейчас Росгранстрой выдает по 36 талонов в сутки, утверждают перевозчики. При этом желающих получить бронь в электронной очереди в разы больше — дальнобойщики самостоятельно ведут список в тетради. Сейчас в нем свыше 800 машин, говорят предприниматели. «В среднем даже взять: если по 36 номеров выдают и 800 машин, это уже больше 10 суток [нужно ждать бронь]. Это надо 20 суток ждать. И плюс задержка идет по брони — на сегодняшний день 136 часов, то есть еще плюс пять дней. Получается, почти месяц стоять без работы? Ну это кошмар какой-то. У нас у всех дети, кредиты, ипотеки. И мы остаемся просто без работы», — пояснил в разговоре с «Новым Калининградом» один из частных перевозчиков.