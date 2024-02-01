Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Объем производства золота в Узбекистане вырос почти на четверть

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Благодаря инвестициям 7,4 миллиарда долларов в Навоийский горно-металлургический, Алмалыкский горно-металлургический, Узбекский металлургический комбинаты и государственное предприятие «Навоийуран» объемы производства золота в стране выросли на 23%, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании 1 февраля Мирзиёеву презентовали планы наращивания производственных мощностей в металлургии и привлечения инвестиций в отрасль.

Отмечено, что четыре металлургических предприятия, в развитие которых за последние годы было инвестировано 7,4 миллиарда долларов, лидируют в промышленности по пополнению бюджета — НГМК, АМГК, Узбекский металлургический комбинат и «Навоийуран».

В результате объем производства золота вырос на 23%, меди — на 41%, серебра — на 60%. На Навоийском комбинате освоены четыре новых месторождения и введены в эксплуатацию три завода, также увеличилось производство на «Узметкомбинате и “Навоийуране”.

«За последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10 до 17%, а в доходах бюджета — с 11 до 25%», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что для трансформации комбинатов необходимо привлечь зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и «зеленых» технологий, а также дал конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов.

Глава государства указал на важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов и поставил задачи по сокращению себестоимости, оптимизации операционных расходов и энергопотребления.

золото и драгметаллы