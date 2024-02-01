Объем производства золота в Узбекистане вырос почти на четверть

На совещании 1 февраля Мирзиёеву презентовали планы наращивания производственных мощностей в металлургии и привлечения инвестиций в отрасль.
Отмечено, что четыре металлургических предприятия, в развитие которых за последние годы было инвестировано 7,4 миллиарда долларов, лидируют в промышленности по пополнению бюджета — НГМК, АМГК, Узбекский металлургический комбинат и «Навоийуран».
В результате объем производства золота вырос на 23%, меди — на 41%, серебра — на 60%. На Навоийском комбинате освоены четыре новых месторождения и введены в эксплуатацию три завода, также увеличилось производство на «Узметкомбинате и “Навоийуране”.
«За последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10 до 17%, а в доходах бюджета — с 11 до 25%», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что для трансформации комбинатов необходимо привлечь зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и «зеленых» технологий, а также дал конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов.
Глава государства указал на важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов и поставил задачи по сокращению себестоимости, оптимизации операционных расходов и энергопотребления.