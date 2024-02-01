Инфляция в Узбекистане: связь за год подешевела, а услуги ресторанов и гостиниц взлетели в цене

Агентство статистики опубликовало сводный индекс потребительских цен по итогам января 2024 года.
Отметим, что самый большой рост цен за месяц был в январе 2021 года — 1%, а самый большой рост цен за год был отмечен в январе 2020 года — 14,31%.
Изменение ИПЦ в разных направлениях по сравнению с январем 2023 года.
Цены на товары выросли на 8,5% (на продовольственные — на 9,3%), а на услуги — на 8,9%.
Алкоголь и табачная продукция подорожали на 10,7%, услуги ЖКХ — на 7,1%, транспорт — на 15,6%.
Более всего за год подорожали услуги ресторанов и гостиниц — на 20,3%.
Услуги связи подешевели на 0,3%.
Из продуктов за год подешевели масла и жиры — на 10,1%, овощи, корнеплоды и зернобобовые — на 5,3%.
Больше остальных подорожали фрукты и орехи — на 38,9%.
Услуги здравоохранения подорожали на 9,3%, одежда и обувь — на 5,4%, бытовая техника — на 7,2%, образование — на 2,7%, отдых, культура и спорт — на 9,9%, страхование и финансовые услуги — на 3,9%.
Для сравнения. В разрезе стран мира годовой рост ИПЦ на декабрь 2023 года выглядит так: Германия — 3,8%, Болгария −5%, Латвия — 0,9%, Италия — 0,5%, Беларусь — 5,8%, Казахстан — 9,8%, Кыргызстан — 7,3%, Россия — 7,4% и Украина — 5,1%.