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Инфляция в Узбекистане: связь за год подешевела, а услуги ресторанов и гостиниц взлетели в цене

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сравнению с декабрем 2023 года цены выросли на 0,64%, а по сравнению с январем 2023 года — на 8,6%, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Агентство статистики опубликовало сводный индекс потребительских цен по итогам января 2024 года.

Отметим, что самый большой рост цен за месяц был в январе 2021 года — 1%, а самый большой рост цен за год был отмечен в январе 2020 года — 14,31%.

Изменение ИПЦ в разных направлениях по сравнению с январем 2023 года.

Цены на товары выросли на 8,5% (на продовольственные — на 9,3%), а на услуги — на 8,9%.

Алкоголь и табачная продукция подорожали на 10,7%, услуги ЖКХ — на 7,1%, транспорт — на 15,6%.

Более всего за год подорожали услуги ресторанов и гостиниц — на 20,3%.

Услуги связи подешевели на 0,3%.

Из продуктов за год подешевели масла и жиры — на 10,1%, овощи, корнеплоды и зернобобовые — на 5,3%.

Больше остальных подорожали фрукты и орехи — на 38,9%.

Услуги здравоохранения подорожали на 9,3%, одежда и обувь — на 5,4%, бытовая техника — на 7,2%, образование — на 2,7%, отдых, культура и спорт — на 9,9%, страхование и финансовые услуги — на 3,9%.

Для сравнения. В разрезе стран мира годовой рост ИПЦ на декабрь 2023 года выглядит так: Германия — 3,8%, Болгария −5%, Латвия — 0,9%, Италия — 0,5%, Беларусь — 5,8%, Казахстан — 9,8%, Кыргызстан — 7,3%, Россия — 7,4% и Украина — 5,1%.

инфляция