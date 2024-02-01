Сколько заработали белорусские банки в 2023 году

Нормативный капитал банков по итогам прошлого года увеличился на 14% и на 1 января 2024 года составил 19,961 млн рублей, при этом достаточность нормативного капитала снизилась за год на 21% — до 19,9%, а рентабельность выросла с 13,2 до 15,8%.