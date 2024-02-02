В Калининграде разобрали 17-й этаж Дома Советов

Ранее эксперты Института археологии РАН обратили внимание на то, что при демонтаже Дома Советов могут быть повреждены руины Королевского замка, имеющие статус выявленного объекта культурного наследия. По мнению специалистов, одним из факторов риска выступают дороги, проложенные для работы строительной техники. Эксперты считают, что руины «находятся в зоне влияния вибраций от работы машин и механизмов», однако «спрогнозировать изменения технического состояния скрытых в настоящее время в толще земли конструкций не представляется возможным».