Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на 2 февраля 2024 перед выходными

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 2 февраля 2024, пятницу, перед выходными.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на на 2 февраля 2024, пятницу, перед выходными, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2010 рубля, 1 евро — 3,4562 BYN, 100 российских рублей — 3,5482 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 1 февраля 2024, четверг, составляли: 1 доллар США равен 3,1862 рубля, 1 евро — 3,4490 BYN, 100 российских рублей — 3,5537 белорусского рубля. То есть доллар и евро перед выходными выросли, а вот российский рубль снизился.