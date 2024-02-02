В Новосибирской области рекордные 169 млрд рублей на ипотеку

«За 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области выдано ипотечных кредитов на сумму почти 169 млрд рублей, что на 77% больше, чем за то же время в 2022 году, и на треть больше, чем в 2021-м», — сообщила первый замглавы Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.