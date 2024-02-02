В Новосибирской области рекордные 169 млрд рублей на ипотеку

Об этом сообщает BFM-Новосибирской со ссылкой на Сибирское ГУ Банка России.
Среди регионов СФО Новосибирская область стала 1-й по сумме оформленных ипотек, по России в целом это 10-й результат.
«За 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области выдано ипотечных кредитов на сумму почти 169 млрд рублей, что на 77% больше, чем за то же время в 2022 году, и на треть больше, чем в 2021-м», — сообщила первый замглавы Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
По Сибирскому округу далее идут Красноярский край (151 млрд рублей), Иркутская (110 млрд рублей), Кемеровская области (94 млрд рублей) и Алтайский край (81 млрд рублей).
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что жителей Новосибирска вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана».