С компании новосибирского депутата Аверкина требуют взыскать 45 млн

ГКУ «Хозяйственно управление» направило в Арбитражный суд иск с требованием взыскать 45 миллионов рублей с ООО «ПрогрессСтройГрупп», который принадлежит главе фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном Собрании НСО Александру Аверкину. Об этом написали в картотеке суда.
Известно, что подрядчик не выполнил свою работу вовремя, поэтому с него хотят взыскать полученные из бюджета 45 млн рублей с 10 млн рублей пени и процентов.
Заявление о взыскании рассмотрел суд, однако разбирательство отложили до 6 марта — ответчик заявил ходатайство об истребовании доказательств по делу.
Напомним, ООО «ПрогрессСтройГрупп» заключил контракт на проведение капремонта частей холла 2 и 3 этажей парламента в 2022 году. Однако заказчик расторг договор, так как подрядчик не укладывался в сроки.