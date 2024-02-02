С компании новосибирского депутата Аверкина требуют взыскать 45 млн

ГКУ «Хозяйственно управление» направило в Арбитражный суд иск с требованием взыскать 45 миллионов рублей с ООО «ПрогрессСтройГрупп», который принадлежит главе фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном Собрании НСО Александру Аверкину. Об этом написали в картотеке суда.