Онкодиспансер и детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре сдадут в 2025 году

До конца 2025 года продлены сроки окончания строительства двух крупных медицинских объектов в Комсомольске-на-Амуре — межрайонного онкологического диспансера и детского больничного комплекса (Ленинский округ). Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию на сайте ведомства.
К возведению онкодиспансера приступили около 6 лет назад, учреждение должно стать центром онкопомощи на севере Хабаровского края. Учитывая высокую социальную значимость объекта, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснулину взять ход строительства под личный контроль.
Строительство детского больничного комплекса тоже началось давно — в 2017 году. Комплекс состоит из поликлиники на 500 посещений в смену, стационара на 232 койки и консультативного отделения на 300 приёмов в день. Предусмотрена кислородно-газификационная станция и тёплый гараж, места отдыха и игровые зоны.
Некоторое время из-за проблем у первого подрядчика строительство обоих объектов было заморожено. Чтобы исправить ситуацию, правительством региона был заключен новый контракт с «Военно-строительной компанией». Сдать диспансер должны в декабре 2024 года, детский комплекс планировали закончить в декабре 2023 года.
— При смене генерального подрядчика не была произведена корректировка проектно-сметной документации. Это, конечно же, не позволило выдержать обозначенные ранее сроки. Но на сегодняшний день, по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, команда регионального правительства провела работу с федеральным центром, итогом которой является распоряжение Правительства России, где основным моментом обозначена необходимость внесения корректировки в смету и актуализирован срок завершения строительства. Проделана большая работа, — рассказал депутат комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин.
Распоряжением Правительства России предельным сроком, на который заключаются госконтракты, определено 31 декабря 2025 года.
— Определить публично-правовую компанию «Военно-строительная компания» единственным исполнителем осуществляемых КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в 2024 — 2025 годах закупок работ по корректировке проектно-сметной документации, завершению строительства и вводу в эксплуатацию межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре, работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию детского больничного комплекса в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, а также работ по оснащению указанных объектов медицинским, технологическим и иным оборудованием и обеспечению его гарантийного обслуживания, — говорится в документе, подписанном gредседателем Правительства России.