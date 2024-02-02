Онкодиспансер и детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре сдадут в 2025 году

— При смене генерального подрядчика не была произведена корректировка проектно-сметной документации. Это, конечно же, не позволило выдержать обозначенные ранее сроки. Но на сегодняшний день, по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, команда регионального правительства провела работу с федеральным центром, итогом которой является распоряжение Правительства России, где основным моментом обозначена необходимость внесения корректировки в смету и актуализирован срок завершения строительства. Проделана большая работа, — рассказал депутат комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин.