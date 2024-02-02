Жителям Красноярского края напомнили о выросших взносах на капремонт

Корректировка платы произошла в соответствии с принятым осенью 2022 года постановлением краевого правительства № 826-п. В документе обозначен минимальный тариф на капремонт для многоквартирных домов в разных районах края на 2023, 2024 и 2025 годы.

Так, согласно постановлению, в 2024 году плата составит для 1−2-этажных домов 10,04 рубля за квадратный метр в месяц, для домов от 3 этажей без лифта — 9,66 рубля, с лифтом — 10,04 рубля.