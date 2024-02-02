Жителям Красноярского края напомнили о выросших взносах на капремонт

Жителям уже приходят платежки с новыми цифрами.
Корректировка платы произошла в соответствии с принятым осенью 2022 года постановлением краевого правительства № 826-п. В документе обозначен минимальный тариф на капремонт для многоквартирных домов в разных районах края на 2023, 2024 и 2025 годы.
Так, согласно постановлению, в 2024 году плата составит для 1−2-этажных домов 10,04 рубля за квадратный метр в месяц, для домов от 3 этажей без лифта — 9,66 рубля, с лифтом — 10,04 рубля.
В территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, тариф вырастет до 11,45, 10,94 и 11,45 рубля соответственно. А на самом Крайнем Севере — до 13,39, 12,86 и 13,39 рубля за квадратный метр.
«Управляющим организациям и ТСЖ, которые начисляют взнос на капитальный ремонт, необходимо пересчитать размер взноса с учетом минимального размера, утвержденного правительством Красноярского края на 2024 год», — сообщили в Стройнадзоре.