Молодым семьям Хабаровского края помогут с приобретением жилья

Молодые семьи Хабаровского края могут подать заявки на покупку жилья с господдержкой. Принимать документы у всех желающих начнут с 7 февраля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



За помощью в приобретении жилья могут обратиться супруги не старше 35 включительно. В этом году сумма финансовой поддержки, которую может получить семья, составляет 1,8 млн рублей. Средства можно направить на строительство квартиры или дома, а также на покупку уже готового жилья у застройщика.



— Очередность участия в краевой программе устанавливается по дате признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий. На помощь этой категории граждан по краевой программе из регионального бюджета в этом году выделено почти 130 млн рублей. Таким образом более пятидесяти семей смогут использовать эти средства на приобретение нового жилья, — прокомментировали в Минстрое Хабаровского края. Отметим, приобрести строящееся жилье можно только в том городе и регионе, в котором семья постоянно проживает. При этом супруги самостоятельно выбирают застройщика исходя из личных предпочтений и территориальных возможностей.



Консультации по вопросам подготовки полного пакета документов можно получить по телефонам: +7 (4212) 32−52−46 , + 7 (4212)30−44−52.