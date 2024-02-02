Первый Дальневосточный рыбопромышленный форум пройдёт в Приморье весной

По словам организаторов, участники форума узнают о передовых технологиях в рыбопромышленном комплексе, представят возможности своих компаний, расширят круг деловых знакомств. Для этого приглашены представители разных сфер: от бизнеса, государства, надзорных регуляторов, науки и строителей.