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Первый Дальневосточный рыбопромышленный форум пройдёт в Приморье весной

Предприниматели ДВ пригласили к разговору представителей государства, надзорных регуляторов, науки и строительства.
Источник: Reuters

Во Владивостоке 12—13 марта пройдет Первый Дальневосточный рыбопромышленный форум, организованный Клубом предпринимателей Дальнего Востока. На мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы рыбной отрасли, включая освоение квот, проблемы рыбопромышленного комплекса, применение искусственного интеллекта и пути преодоления кадрового голода.

Как сообщает пресс-служба форума, спикерами выступят ведущие эксперты-аналитики, успешные предприниматели, топ-менеджеры рыбопромысловых и судостроительных компаний, руководители надзорных органов и органов власти, а также представители научного и образовательного сообществ.

Уже подтвердили свое участие президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Константин Степанов, ректор Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека и многие другие.

По словам организаторов, участники форума узнают о передовых технологиях в рыбопромышленном комплексе, представят возможности своих компаний, расширят круг деловых знакомств. Для этого приглашены представители разных сфер: от бизнеса, государства, надзорных регуляторов, науки и строителей.