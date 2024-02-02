Первый Дальневосточный рыбопромышленный форум пройдёт в Приморье весной

Во Владивостоке
Как сообщает пресс-служба форума, спикерами выступят ведущие эксперты-аналитики, успешные предприниматели, топ-менеджеры рыбопромысловых и судостроительных компаний, руководители надзорных органов и органов власти, а также представители научного и образовательного сообществ.
Уже подтвердили свое участие президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Константин Степанов, ректор Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека и многие другие.
По словам организаторов, участники форума узнают о передовых технологиях в рыбопромышленном комплексе, представят возможности своих компаний, расширят круг деловых знакомств. Для этого приглашены представители разных сфер: от бизнеса, государства, надзорных регуляторов, науки и строителей.