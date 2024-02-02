Тем не менее, в полиции второго по численности города Челябинской области признают недоукомплектованность кадрами, хотя и не называют конкретных цифр. Причина очевидна — многие молодые люди предпочитают уходить по контракту на СВО, несмотря на весь риск. Кроме того, в магнитогорской полиции признают, что наниматься на службу всё реже приходят кандидаты, демобилизовавшиеся после срочной службы.
На Южном Урале озвучена сумма зарплат служащих в полиции
Начальник отдела по работе с личным составом УМВД Магнитогорска Андрей Андриянов на встрече с журналистами рассказал, что служащие полиции, относящиеся к сержантскому составу, могут рассчитывать на денежное содержание в сумме от 35 тысяч, а служащие в звании от младшего лейтенанта и выше — от 50 тысяч рублей.