На Южном Урале озвучена сумма зарплат служащих в полиции

Тем не менее, в полиции второго по численности города Челябинской области признают недоукомплектованность кадрами, хотя и не называют конкретных цифр. Причина очевидна — многие молодые люди предпочитают уходить по контракту на СВО, несмотря на весь риск. Кроме того, в магнитогорской полиции признают, что наниматься на службу всё реже приходят кандидаты, демобилизовавшиеся после срочной службы.