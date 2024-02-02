В «Автоторе» рассказали о планах на 2024 год

Автомобильный холдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.