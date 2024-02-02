В «Автоторе» рассказали о планах на 2024 год

«С учетом значительного расширения модельного ряда и большого количества новых проектов мы ставим для себя задачу выйти на 100−130 тысяч автомобилей по итогам 2024 года. Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать», — сказал он.
В 2023 году на предприятии было выпущено 38 тысяч автомобилей. Таким образом, ожидается рост производства в 2,6−3,4 раза.
Автомобильный холдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.