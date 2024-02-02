В Омске ищут контролёров за 5 миллионов на работу без выходных

Омское пассажирское предприятие № 8 объявило о поиске контролёров, который должны будут проверять наличие билетов у пассажиров общественного транспорта.
Основным видом деятельности контролёров указано «дообилечивание», но при этом они будут иметь право составлять административные протоколы. Также в обязанного работников входит препятствие высаживанию из транспорта пассажиров младше 16 лет.
На эти цели ПП № 8 выделило более 5 миллионов рублей. Контролёры будут работать в две смены, 7 дней в неделю. На работе контролёр должен опрятно выглядеть, иметь удостоверение и материалы об административном правонарушении.