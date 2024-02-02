Власти Витебщины разрешили вывозить продукты в Латвию и Литву до конца года

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Власти Витебской области вслед за Гродненщиной решили продлить для физлиц, выезжающим в Латвию и Литву, возможность вывозить продукты без ограничений, это предусмотрено решением облисполкома № 45 от 26 января, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Разрешение будет действовать до 31 декабря 2024 года.
«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина Беларуси № 224 от 12 апреля 2022 года не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию и Литву в срок по 31 декабря 2024 года», — говорится в документе.
Решение местных властей вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, что постановление белорусского правительства № 224 ограничивает физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС ряда товаров.
В частности, в список таких товаров попали мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно вывозить не более 1 килограмма, литра или 3 банок, а в случае муки — 2 килограммов.
После принятия постановления Витебский облисполком разрешил физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а потом и вовсе продлил эту возможность до конца 2022 года.
В 2023 году власти региона также решили продлить еще на год возможность вывозить продукты без ограничений.
В нынешнем году аналогичное решение первым приняло руководство Гродненского облисполкома.