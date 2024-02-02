Власти Витебщины разрешили вывозить продукты в Латвию и Литву до конца года

«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина Беларуси № 224 от 12 апреля 2022 года не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию и Литву в срок по 31 декабря 2024 года», — говорится в документе.