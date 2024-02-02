Татарстан стал лидером России по реализации сельской ипотеки

Доля спроса на сельскую ипотеку в России выросла с 6,2% в январе 2023 до 9,7% в январе 2024-го. Эксперты отмечают, что средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за последние 12 месяцев увеличился в 1,7 раза: с 2,8 млн в январе прошлого года до 4,8 млн рублей по состоянию на нынешний январь.