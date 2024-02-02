В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость трансформации Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и государственного предприятия «Навоийуран», сообщает пресс-служба президента.
Главе республики представили презентацию о мерах по развитию металлургических предприятий.
Как отмечалось, Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекский металлургический комбинат и государственное предприятие «Навоийуран» занимают важное место в экономике страны.
«За последние годы в эти четыре предприятия было инвестировано $7 млрд 400 млн. В результате объем производства золота вырос на 23%, меди — на 41%, серебра — на 60%. На Навоийском комбинате освоены 4 новых месторождения и введены в эксплуатацию 3 завода. Производство также увеличилось на Узметкомбинате и “Навоийуране”, — говорится в сообщении.
В целом за последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10% до 17%, а в доходах бюджета — с 11% до 25%.
С учетом задачи увеличения объема экономики республики в 2 раза до 2030 года, а также растущей конкуренции в мире, требуется повысить эффективность всех этих крупных компаний.
Речь шла о наращивании производства и привлечении инвестиций в отрасль.
«Глава государства отметил необходимость трансформации комбинатов с привлечением зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и “зеленых” технологий», — говорится в сообщении.
Мирзиёев дал ответственным лицам конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов, поставил задачи по оптимизации операционных расходов и энергопотребления, сокращению себестоимости.
Президент РУз также отметил важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.