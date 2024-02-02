В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия

«За последние годы в эти четыре предприятия было инвестировано $7 млрд 400 млн. В результате объем производства золота вырос на 23%, меди — на 41%, серебра — на 60%. На Навоийском комбинате освоены 4 новых месторождения и введены в эксплуатацию 3 завода. Производство также увеличилось на Узметкомбинате и “Навоийуране”, — говорится в сообщении.