Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Индекс роста стоимости чеков в каждом регионе может устанавливаться свой. Он рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.