Волгоградской области выделяют почти 280 млн рублей на развитие отрасли БПЛА

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который является частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Помимо Волгоградской области аналогичные субсидии получили 30 регионов РФ на общую сумму 8 375 000 000 рублей.
Напомним, в этом году из бюджета Волгоградской области будет выделено 67 млн рублей на создание центров по обучению управлением БПЛА. Они будут открыты при учреждениях дополнительного образования или молодежных центрах во всех районах Волгограда, а также в каждом муниципалитете и городском округе региона. Эта инициатива была озвучена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на заседании Совета муниципальных образований Волгоградской области в декабре прошлого года.
Использование беспилотных аппаратов имеет большое значение в народном хозяйстве. Помимо пилотирования дронов, программа предусматривает обучение сборке БПЛА.