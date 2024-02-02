Волгоградской области выделяют почти 280 млн рублей на развитие отрасли БПЛА

Напомним, в этом году из бюджета Волгоградской области будет выделено 67 млн рублей на создание центров по обучению управлением БПЛА. Они будут открыты при учреждениях дополнительного образования или молодежных центрах во всех районах Волгограда, а также в каждом муниципалитете и городском округе региона. Эта инициатива была озвучена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на заседании Совета муниципальных образований Волгоградской области в декабре прошлого года.