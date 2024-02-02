В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление

1 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 кубов в месяц на 1 человека; 2 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубов в месяц на 1 человека; 3 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубов в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения; 4 подгруппа — физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубов в месяц на 1 человека.