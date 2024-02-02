Когда казахстанцы смогут летать в США прямым рейсом

«Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею. Но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время. Также существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены нашими авиационными властями, например, Федеральной авиационной администрацией США», — ответил Дэниел Розенблюм.