Гострудинспекция объявила предостережение ХК «Салават Юлаев»

На днях стало известно, что из-за нехватки денег у клуба образовались долги по НДФЛ и выплатам в социальные фонды в размере 23,4 млн руб. Из-за этого по требованию ФНС были приостановлены операции по банковским счетам ХК. Ситуация, как решили в Гострудинспекции, может повлечь за собой нарушение сроков выплаты зарплаты.



Ранее клуб уже задерживал зарплату — в 2023 году его долг перед сотрудниками превысил 230 млн руб. За это юрлицо оштрафовали на 1 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в ведомстве.