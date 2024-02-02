Уфимские ученые разработали ключевой элемент для российского самолета

«Английская компания Rolls-Royce придумала, как облегчить эти лопатки по весу, создав ажурную конструкцию внутри. Тем самым захватывается на 30% больше воздуха, соответственно, КПД увеличивается. Технология была запрещена Англией к экспорту, это стало национальным достоянием. Одна такая маленькая деталь стоит целое состояние. Поэтому нам поставили задачу разработать эту технологию. И мы за меньшие время и деньги разработали технологию, которая опережает зарубежные аналоги. Rolls-Royce был вынужден признать наши достижения, правительство Англии выдало нам соответствующий патент», — поделился Радик Мулюков.