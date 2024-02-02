Минэкономики Беларуси объявило о рекорде экспорта за 12 лет

В Министерстве экономики Беларуси сообщили, что экспорт достиг рекордных показателей за 12 лет.
Так, за 2023-й товарооборот Беларуси увеличился на 8,6%, что в денежном выражении составило 83,4 миллиарда долларов в эквиваленте.
Как подчеркнули в Минэкономики, достичь максимальных значений по экспорту с 2012-го удалось благодаря «эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынки дружественных стран».
В частности, за 2023-й Беларусь нарастила продажи товаров в страны СНГ — 104,1%, а также в государства вне СНГ — 106% к уровню предыдущего года. Также в министерстве указали на сохранение высокого спроса на белорусскую продукцию у зарубежного потребителя.
— Белорусские товары сейчас присутствуют на рынках более чем 150 стран, — подчеркнули в пресс-службе.
Еще в Минэкономики указали на рост импорта, что связано с осуществлением производственной и инвестиционной программ. Так, рост объемов поставок сырья и материалов позволил нарастить объемы производства промышленности на 7,7%. А за счет ввоза в республику машин и оборудования обеспечивается модернизация и переоборудование производств, растет экспортный потенциал Беларусь.
Кроме того, увеличение импорта потребтоваров в Минэкономики объяснили отложенным спросом и ростом доходов белорусов.
На 2024-й запланирован темп роста экспорта на уровне 7,6%.