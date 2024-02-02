Минэкономики Беларуси объявило о рекорде экспорта за 12 лет

Еще в Минэкономики указали на рост импорта, что связано с осуществлением производственной и инвестиционной программ. Так, рост объемов поставок сырья и материалов позволил нарастить объемы производства промышленности на 7,7%. А за счет ввоза в республику машин и оборудования обеспечивается модернизация и переоборудование производств, растет экспортный потенциал Беларусь.