В Уфе открыли первую очередь студенческого кампуса

Руководитель республики Радий Хабиров, представляя главе государства новый объект, отметил, что уже завершается проектирование второй очереди. Он пригласил Владимира Путина посетить республику.
«Уже возведено 37 тысяч квадратных метров научно-образовательной среды, в которой разместилось 20 лабораторий. Здесь студенты будут творить, совершать научные открытия. Вторая очередь кампуса займет 103 тысячи квадратных метров. Это будет семь высоток, объединенных единым стилобатом, где буду современные общежития. Мы хотели в рамках этого кампуса сделать эталонное пространство для студентов. Мы ждем вас в Башкортостане, чтобы вы сами все увидели. Очень признательны за поддержку республики, за теплое отношение», — сказал Радий Хабиров.
В ответном слове Владимир Путин пообещал посетить Башкирию в ближайшее время.
«Спасибо большое за приглашение. Судовольствием приеду в Башкортостан. У вас добрая земля и радушные люди, республика развивается очень хорошими темпами! Увидимся с вами в ближайшеевремя», — подчеркнул президент.
Владимиру Путину также онлайн представили студенческие кампусы, возведенные в Татарстане, Москве, Пермском крае и Югре.
Напомним, общая стоимость уфимского кампуса составляет 27 млрд рублей, а площадь — 140 тысяч «квадратов». Семь башен, которые возведут во второй очереди, будут названы именами великих ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского.