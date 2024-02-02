В Уфе открыли первую очередь студенческого кампуса

«Уже возведено 37 тысяч квадратных метров научно-образовательной среды, в которой разместилось 20 лабораторий. Здесь студенты будут творить, совершать научные открытия. Вторая очередь кампуса займет 103 тысячи квадратных метров. Это будет семь высоток, объединенных единым стилобатом, где буду современные общежития. Мы хотели в рамках этого кампуса сделать эталонное пространство для студентов. Мы ждем вас в Башкортостане, чтобы вы сами все увидели. Очень признательны за поддержку республики, за теплое отношение», — сказал Радий Хабиров.