Правительство Иркутской области и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны заключили соответствующее соглашение 2 февраля. Документ предусматривает вовлечение предпринимателей региона в сферу электронной торговли с использованием цифровых платформ, а также реализацию нового инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического комплекса в перспективе.
«Взаимодействие между Правительством региона и компанией Wildberries имеет большое значение для развития малого и среднего предпринимательства области. Сегодня во время рабочей встречи обсудили совместные проекты, нашли точки соприкосновения. Уверен, что эта работа будет полезна и для предпринимателей региона, и для жителей, а также позволит вывести региональные бренды на международные уровень», — подчеркнул Игорь Кобзев.
«Иркутская область для нас — один из приоритетных регионов, мы давно сотрудничаем с предпринимателями Приангарья. Сейчас на Wildberries зарегистрировано более 9 тысяч предпринимателей Иркутской области, более половины из них активные. Именно поэтому нам необходимо выстроить плотное взаимодействие с руководством региона. Сегодня на встрече с Губернатором Игорем Кобзевым обговорили много интересных проектов, мы намерены выстроить взаимодействие в плане развития образования, спорта, других социальных важных проектов. Уверена, что предприниматели Иркутской области смогут оценить плоды нашей совместной работы уже в ближайшем будущем», — рассказала Татьяна Бакальчук.
Представители Wildberries неоднократно проводили встречи с предпринимательским сообществом области. В частности, в эти дни в Иркутске проходит Саммит производителей региона, в рамках этого мероприятия менеджеры компании провели для представителей малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых региона тренинги в по программе «Центр развития предпринимателей PRO Wildberries». Задача — усилить навыки работы с маркетплейсом для тех, кто только начал работу на онлайн-площадке. Участники узнали, как успешно развивать свой бизнес на маркетплейсе и смогли задать все интересующие их вопросы менеджерам компании напрямую, отмечает пресс-служба Правительства региона.