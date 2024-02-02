Правительство Иркутской области и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве

«Иркутская область для нас — один из приоритетных регионов, мы давно сотрудничаем с предпринимателями Приангарья. Сейчас на Wildberries зарегистрировано более 9 тысяч предпринимателей Иркутской области, более половины из них активные. Именно поэтому нам необходимо выстроить плотное взаимодействие с руководством региона. Сегодня на встрече с Губернатором Игорем Кобзевым обговорили много интересных проектов, мы намерены выстроить взаимодействие в плане развития образования, спорта, других социальных важных проектов. Уверена, что предприниматели Иркутской области смогут оценить плоды нашей совместной работы уже в ближайшем будущем», — рассказала Татьяна Бакальчук.