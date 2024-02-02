Акцент на человеке: форум по корпоративному волонтерству впервые состоялся во Владивостоке

«Роль корпоративного волонтерства в этой связи сложно недооценивать в нашей компании. Основной наш фокус направлен на то, что мы видим прежде всего людей, а не только грузы. Это наш слоган, который уже на протяжении многих лет остается с нами, когда мы реализуем свою стратегию корпоративной социальной ответственности. Это большое преимущество для компании, когда у неё есть волонтеры, когда это сообщество растёт, и люди не только участвуют в предлагаемых инициативах, но и начинают выходить со своими. Это, по сути, воспитание лидеров внутри компании, которые всем нам так нужны. Мне кажется, механизм корпоративного волонтерства — это такая мягкая сила, которая этих лидеров позволяет выявить, воспитать и дальше они будут намного эффективнее проявляться и в своей трудовой деятельности, реализуя при этом важные общественные задачи», — сказала Вера Яковлева.