Акцент на человеке: форум по корпоративному волонтерству впервые состоялся во Владивостоке

Первый краевой форум «Корпоративное волонтерство: государство, бизнес и общество» (16+) собрал на одной площадке опытных волонтеров, представителей НКО, бизнеса и власти. Они поделились своим опытом, идеями, выявили актуальные темы и эффективные инструменты для дальнейшей работы и масштабирования, а также заронили зерна новых проектов, которые, будем надеяться, дадут свои плоды в ближайшем будущем. Инициатором и организатором мероприятия выступила Транспортная группа FESCO, сообщает ИА PrimaMedia.
«Форум — это большой шаг к консолидации социально-ответственного бизнеса Приморья в интересах региона. У многих участников есть собственный опыт волонтерских проектов, благотворительных программ. Наша задача сейчас — сконцентрировать этот опыт, поделиться им с теми, кто делает только первые шаги. Взаимодействие социально-активных компаний, а также органов власти позволит вместе решать социально-значимые проблемы, расширить круг благотворителей и благополучателей от реализованных проектов», — отметил вице-президент по портовому дивизиону и организационному развитию FESCO Павел Шалит.
За последние 10 лет крупной и эффективной платформой для развития корпоративного волонтерства в России стал Национальный совет по корпоративному волонтерству, региональное представительство которого есть и в Приморском крае. Возглавляет его Транспортная группа FESCO, которая также выступила и организатором форума. FESCO на протяжении долгого времени реализует важные проекты и программы, направленные на решение наиболее острых социальных проблем Приморья. Это поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, защита окружающей среды, благоустройство, развитие и популяризация спорта и здорового образа жизни, это охрана культурного и исторического наследия, а также другие социально-значимые направления.
Участие в форуме приняла председатель правительства Приморского края Веры Щербина. Она отметила, что тема корпоративного волонтерства сегодня актуальна как никогда, а корпоративная социальная ответственность стала неотъемлемой частью бизнес-стратегий многих компаний.
«Корпоративное волонтёрство является точкой роста одновременно как для государства, так и для бизнеса. Перед организациями стоят задачи по улучшению качества жизни населения путём реализации социальных проектов и программ по развитию корпоративной культуры в своих компаниях, а также по созданию условий для развития компетенций и навыков сотрудников. Мы со своей стороны также ведем активную работу по обеспечению комфортной жизни населения в нашем крае, решаем социальные важные задачи и, конечно же, всегда готовы прислушаться к предложениям и вместе их реализовывать. Мы рассчитываем на благотворное взаимодействие с бизнесом по достижению наших общих полезных целей, направленных на улучшение уровня жизни и комфорта населения края», — сказала Вера Щербина.
Как отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, далеко не все субъекты России реализуют меры поддержки социально ответственных бизнесов.
«Можно сказать, что Приморский край — один из первых лидеров в России, кто пошел по пути в поддержке таких компаний. Приморский край может стать мощным инструментом укрепления взаимодействия власти и социально ответственного бизнеса. Закон направлен на создание правовых условий для развития социально ответственного предпринимательства, реализующего благотворительные проекты, направленные на повышение уровня жизни населения Приморского края. Одним из главных принципов закона является прозрачность и открытость деятельности социально ответственных компаний. Это позволяет обществу более четко видеть, какие проекты у нас реализуются, какие результаты достигаются и какие проблемы эти проекты помогают решать», — сказал Андрей Блохин.
В соответствии с законом предприниматель сможет получить статус социально ответственного предпринимателя. Впоследствии он будет иметь возможность воспользоваться различными преференциями вроде налогового вычета, финансового обеспечения расходов на реализацию благотворительного проекта и информационного, консультационного сопровождения проекта.
О том, как уже сегодня реализуются практики корпоративного волонтерства и том, какие преимущества они несут в себе на форуме рассказали представители приморского бизнеса, а также руководители представительств Национального совета по корпоративному волонтерству. В их числе директор департамента по корпоративной и социальной ответственности Транспортной группы FESCO Вера Яковлева. Деятельность FESCO вышла далеко за пределы Приморья и показывает большие цифры по активам и грузообороту, но что особенно важно — по числу сотрудников. Их насчитывается более 6000 человек.
«Роль корпоративного волонтерства в этой связи сложно недооценивать в нашей компании. Основной наш фокус направлен на то, что мы видим прежде всего людей, а не только грузы. Это наш слоган, который уже на протяжении многих лет остается с нами, когда мы реализуем свою стратегию корпоративной социальной ответственности. Это большое преимущество для компании, когда у неё есть волонтеры, когда это сообщество растёт, и люди не только участвуют в предлагаемых инициативах, но и начинают выходить со своими. Это, по сути, воспитание лидеров внутри компании, которые всем нам так нужны. Мне кажется, механизм корпоративного волонтерства — это такая мягкая сила, которая этих лидеров позволяет выявить, воспитать и дальше они будут намного эффективнее проявляться и в своей трудовой деятельности, реализуя при этом важные общественные задачи», — сказала Вера Яковлева.
Как отметила директор департамента, с точки зрения корпоративного волонтёрства в центре всегда стоит человек, сотрудник, который становится неотъемлемой частью ценностей компании. Волонтёр получает возможность присоединиться к ним, поддержать, и тем самым почувствовать свою сопричастность с той социальной нитью, которая связывает компанию и общество. Именно на этом сделан фокус в развитии корпоративного волонтерства внутри FESCO: интеграции волонтёров и команд волонтёров в те проекты, который уже существую в группе на протяжении многих лет.
«Транспортная группа FESCO возглавляет приморское представительство Национального совета по корпоративному волонтерству с ноября 2023 года. Мы за партнерский подход, поэтому стараемся всеми силами объединять усилия регионального бизнеса, правительства, некоммерческих организаций. Проведение форума — важный шаг в эффективном выстраивании волонтерского движения в крае. Он одновременно выполняет образовательную функцию и содействует тиражированию лучших практик на местном уровне», — рассказала председатель регионального представительства НСКВ в Приморском крае, руководитель проектов Транспортной группы FESCO Анастасия Сивцева.