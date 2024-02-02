Жителям домов у стадиона «Факел» в Воронеже поменяют окна

Об этом сообщил портал «МОЁ! Online» со ссылкой на информацию от инспекции Госстройнадзора Воронежской области.
Летом 2024 года должны сдать новый объект — стадион «Факел», разместившийся на улице Писателя Маршака, 1А. Жители района обеспокоены будущим отсутствием комфорта. Для того, чтобы многотысячная толпа болельщиков не мешала жителям близлежащих домов, к стадиону обустраивают входы на трибуны со стороны улицы Маршака и со стороны сквера Примирения и согласия.
Кроме того, за счет регионального департамента строительной политики жителям ближних домов поменяют окна со слабой шумоизоляцией на пластиковые рамы.
Куда именно нужно будет обратиться горожанам, в инспекции объявят позже.