Жителям домов у стадиона «Факел» в Воронеже поменяют окна

Летом 2024 года должны сдать новый объект — стадион «Факел», разместившийся на улице Писателя Маршака, 1А. Жители района обеспокоены будущим отсутствием комфорта. Для того, чтобы многотысячная толпа болельщиков не мешала жителям близлежащих домов, к стадиону обустраивают входы на трибуны со стороны улицы Маршака и со стороны сквера Примирения и согласия.