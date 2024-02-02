Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Напротив, самый дорогой лот с видом на Кремль продается за 3,2 миллиарда рублей. Он расположен в Пресненском районе в центре Москвы. За указанную сумму новому собственнику достанется квартира метражом 960 «квадратов». Что касается ближайшего к Кремлю объекта с видом на него, доступного для покупки, то он находится на Софийской набережной в 269 метрах по прямой. Речь идет о «трешке» площадью 142 квадратных метра. Ее цена — 219 миллионов рублей.