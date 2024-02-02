Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт

Эксперт по энергетике Петр Своик на пресс-конференции в Астане рассказал, сколько атомных станций нужно построить в Казахстане в будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

Петр Своик считает, что первым делом нужно построить Балхашскую атомную станцию.

«Это такой мост между севером и югом Казахстаном — именно в Улкене, на окраине Балхаша. Если мы там построим большую станцию, то она решит вопросы и всего юга. Это без вариантов, строить надо на Балхаше. И вводя первые два блока, надо бегом делать еще два блока, а еще лучше — три блока», — добавил он.

АЭС, по его словам, нужно строить и в Курчатове, и в Актау.

«Весь запад Казахстана — он дефицитен и его надо “подпирать” своим мощным источником», — резюмировал эксперт.