Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт

«Это такой мост между севером и югом Казахстаном — именно в Улкене, на окраине Балхаша. Если мы там построим большую станцию, то она решит вопросы и всего юга. Это без вариантов, строить надо на Балхаше. И вводя первые два блока, надо бегом делать еще два блока, а еще лучше — три блока», — добавил он.