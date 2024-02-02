Игорная зона «Красная Поляна» раскрыла средние зарплаты сотрудников

В АИРИС отмечают, что средняя зарплата в игорном бизнесе зачастую оказывается значительно выше, чем этот же показатель в компаниях региона, где расположены игорные зоны. В «Красной Поляне» среднемесячный доход сотрудников составляет 78 тыс. руб. При этом средняя зарплата на Кубани в 2023 году составила 56 тыс. руб.



В отрасли сейчас наблюдается дефицит кадров. Суммарно в игорных зонах «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская Монета» (Алтай) и казино Tigre de Cristal (Владивосток) работает 4,2 тыс. человек. Но чтобы полностью укомплектовать штатное расписание, развлекательным кластерам необходимо принять на работу еще более 1,5 тыс. сотрудников.



Самыми востребованными остаются официанты, бармены, администраторы, повара и другие специалисты. Вторыми по популярности и необходимости стали уникальные профессии, связанные исключительно с игорной составляющей бизнеса: дилеры, инспекторы, аттенданты слот-залов и кассиры.



Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов отметил, что дефицит кадров возник из-за расширения инфраструктуры игорных зон за счет ресторанов, оздоровительных комплексов, развлекательных площадок и т. д. Второй причиной стало увеличение количества посетителей. Кроме того, поскольку игорные зоны находятся в малонаселенных локациях, возникают сложности с подбором и организацией условий труда (проживание, трансфер и др.).



Татьяна Ручкина.