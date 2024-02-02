Калининградстат: среднемесячная зарплата за ноябрь составила 55 133 рубля

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная за ноябрь 2023 года в крупных, средних и малых организациях Калининградской области, составила 55133,9 рубля. По сравнению с соответствующим месяцем 2022 года она выросла на 15,9%, по сравнению с октябрем 2023 года снизилась на 2,4%, сообщает Калининградстат.