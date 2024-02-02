Башкирские ученые возьмутся за ликвидацию «Уфахимпрома»

«Проблема очень сложная, но мы пытаемся ее решить. Там скорее проблема не химиков, а микробиологов может быть. Потому что там же диоксины, которые сейчас у всех на слуху. А диоксин очень специфический загрязнитель. Он действует в предельно малых концентрациях. Если бы его было много, то разрушить его химическим соединением не составило бы никакого труда. А так как его мизерное количество, тогда микроорганизмы могут помочь. По крайней мере, у нас очень солидная заявка будем надеяться, что она будет поддержана», — сообщил на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» руководитель Института химии УФИЦ РАН Сергей Хурсан.