Башкирские ученые возьмутся за ликвидацию «Уфахимпрома»

Над проблемой совместно планируют работать ученые институтов химии и биологии, а также представители управления аналитического контроля РБ. Также башкирских ученых будут консультировать коллеги из Москвы и Казани.
«Проблема очень сложная, но мы пытаемся ее решить. Там скорее проблема не химиков, а микробиологов может быть. Потому что там же диоксины, которые сейчас у всех на слуху. А диоксин очень специфический загрязнитель. Он действует в предельно малых концентрациях. Если бы его было много, то разрушить его химическим соединением не составило бы никакого труда. А так как его мизерное количество, тогда микроорганизмы могут помочь. По крайней мере, у нас очень солидная заявка будем надеяться, что она будет поддержана», — сообщил на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» руководитель Института химии УФИЦ РАН Сергей Хурсан.
«Очень надеемся, что поддержат эту заявку, мы давно готовились. Если мы решим, те или иные фундаментальные вопросы в рамках этого гранта, то мы сможем решить и вопрос с “Уфахимпромом” Результаты будут известны в марте», — добавил руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко.
За год Башкортостан привлек более 1,5 млрд рублей федеральных средств в рамках реализации национального проекта «Экология». Республика продвинулась в вопросе включения в государственный реестр объектов накопленного вреда территории «Уфахимпром» и она увеличена более чем в 8 раз, писал ранее «Башинформ».