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Башкирские ученые возьмутся за ликвидацию «Уфахимпрома»

Ученые УФИЦ РАН готовы предложить свой вариант ликвидации «Уфахимпрома». Ученые подали заявку на федеральный мегагрант по попытке решения данного вопроса.

Над проблемой совместно планируют работать ученые институтов химии и биологии, а также представители управления аналитического контроля РБ. Также башкирских ученых будут консультировать коллеги из Москвы и Казани.

«Проблема очень сложная, но мы пытаемся ее решить. Там скорее проблема не химиков, а микробиологов может быть. Потому что там же диоксины, которые сейчас у всех на слуху. А диоксин очень специфический загрязнитель. Он действует в предельно малых концентрациях. Если бы его было много, то разрушить его химическим соединением не составило бы никакого труда. А так как его мизерное количество, тогда микроорганизмы могут помочь. По крайней мере, у нас очень солидная заявка будем надеяться, что она будет поддержана», — сообщил на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» руководитель Института химии УФИЦ РАН Сергей Хурсан.

«Очень надеемся, что поддержат эту заявку, мы давно готовились. Если мы решим, те или иные фундаментальные вопросы в рамках этого гранта, то мы сможем решить и вопрос с “Уфахимпромом” Результаты будут известны в марте», — добавил руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко.

За год Башкортостан привлек более 1,5 млрд рублей федеральных средств в рамках реализации национального проекта «Экология». Республика продвинулась в вопросе включения в государственный реестр объектов накопленного вреда территории «Уфахимпром» и она увеличена более чем в 8 раз, писал ранее «Башинформ».