Продажи квартир в Минске в январе упали на 40%. Но оказались лучшими за последние два года

Директор агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Дмитрий Дьяченко подтверждает факт снижения сделок в январе к декабрю.
«Этот месяц — один из самых худших в сезоне на рынке квартир. Сделок стало на 20−30% меньше по сравнению с декабрем», — говорит он.
Однако к январю 2023 года количество сделок в Минске выросло на 16%.
Как объясняет заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев, последние 10−15 лет в январе количество сделок обычно меньше тысячи. Минимальные значения наблюдались в январе 2016 и 2014 годов, когда в столице были заключены всего 550 и 590 сделок соответственно.
Рекорды по сделкам в январе были поставлены в 2018 и 2022 годах на отметках 992 и 961. Январь 2024-го эти максимумы превзошел. Для сравнения: в январе 2023 года в Минске было продано только 947 квартир.