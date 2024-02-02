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Продажи квартир в Минске в январе упали на 40%. Но оказались лучшими за последние два года

В Минске в январе заключено почти 1100 сделок купли-продажи квартир. Этот на 728 сделок меньше, чем в декабре. В относительном выражении спад составил 40%. Об этом сообщает realt.by, со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.
Источник: РИА "Новости"

Директор агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Дмитрий Дьяченко подтверждает факт снижения сделок в январе к декабрю.

«Этот месяц — один из самых худших в сезоне на рынке квартир. Сделок стало на 20−30% меньше по сравнению с декабрем», — говорит он.

Однако к январю 2023 года количество сделок в Минске выросло на 16%.

Как объясняет заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев, последние 10−15 лет в январе количество сделок обычно меньше тысячи. Минимальные значения наблюдались в январе 2016 и 2014 годов, когда в столице были заключены всего 550 и 590 сделок соответственно.

Рекорды по сделкам в январе были поставлены в 2018 и 2022 годах на отметках 992 и 961. Январь 2024-го эти максимумы превзошел. Для сравнения: в январе 2023 года в Минске было продано только 947 квартир.

недвижимость