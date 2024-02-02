Руспродсоюз заявил, что почти все яйца из Беларуси направляют на переработку

В Руспродсоюзе сообщили о том, что почти все яйца из Беларуси идут на переработку, пишет ТАСС.
В частности, по словам замглавы правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леона, импортные яйца, поступившие на российский рынок, преимущественно направляются на переработку. Чиновник заметил, что, импорт яиц, конечно, дает дополнительное предложение товара, но все же, в основном, импортные яйца в РФ направляют на переработку.
Леонов еще подчеркнул, что обеспечить ценовую стабильность на российском рынке помогло в большей степени партнерское заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, что гарантирует доходность производства товарного яйца в 2024-м.
Сейчас в России фиксируется снижение розничных цен на яйца.