Руспродсоюз заявил, что почти все яйца из Беларуси направляют на переработку

В частности, по словам замглавы правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леона, импортные яйца, поступившие на российский рынок, преимущественно направляются на переработку. Чиновник заметил, что, импорт яиц, конечно, дает дополнительное предложение товара, но все же, в основном, импортные яйца в РФ направляют на переработку.