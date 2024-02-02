В газовой компании дали разъяснения по квитанциям на 1 рубль в Самаре

В январе 2024 года жители Самары стали получать странные квитанции за газ. В графе «К оплате» там стоит сумма всего в 1 рубль. В газовой компании объяснили, что за непонятные платежки появились в почтовых ящиках горожан и что с ними делать.
Так, с 1 января 2024 года оказывать услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут только газораспределительные организации. К таким относится СВГК. Договоры, заключенные не с ГРО, с нового года больше не действуют. Если не заключить новые, то подачу газа могут приостановить. Чтобы людям не пришлось тратить время на походы в офис для заключения письменного договора, газовая компания решила разослать квитанцию-оферту на 1 рубль.
— Оплата такой квитанции будет означать согласие абонента на то, что договор облуживания газового оборудования заключен. Это избавит от визита в офис и заключения бумажного договора, — сообщили в пресс-службе СВГК.
В компании отмечают, что в дальнейшем стоимость газа в платежках будет указана согласно утвержденным расценкам.