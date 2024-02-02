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В Керчи на содержание Митридатской лестницы потратят 1,5 млн рублей

На содержание Митридатской лестницы в Керчи потратят 1,5 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

На поддержание состояния Митридатской и Константиновской лестниц в Керчи выделили 1,5 млн рублей. Об этом пишет КИА.

— Сессия вчера была, заложили средства, там порядка полутора миллионов, на содержание лестниц, как Константиновской, так и центральной Митридатской, — отметил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

По словам градоначальника, комиссия осмотрела недостатки на объектах. Руководитель администрации заверил, что лестницы будут приводить в порядок.

— Дорогое удовольствие, конечно, содержать такие объекты, но что делать — приходится.

заключил Брусаков

Напомним, в Керчи отремонтировали Большую Митридатскую лестницу, на которой спустя полгода после реконструкции образовались сколы и трещины. Как сообщил «КП-Крым» руководитель АО «Баварский дом», которое занималось реконструкцией, Константин Кононыхин, на лестнице не только устранили повреждения, но и почистили ее от грязи.

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