В Керчи на содержание Митридатской лестницы потратят 1,5 млн рублей

На поддержание состояния Митридатской и Константиновской лестниц в Керчи выделили 1,5 млн рублей. Об этом пишет КИА.
— Сессия вчера была, заложили средства, там порядка полутора миллионов, на содержание лестниц, как Константиновской, так и центральной Митридатской, — отметил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
По словам градоначальника, комиссия осмотрела недостатки на объектах. Руководитель администрации заверил, что лестницы будут приводить в порядок.
— Дорогое удовольствие, конечно, содержать такие объекты, но что делать — приходится.
Напомним, в Керчи отремонтировали Большую Митридатскую лестницу, на которой спустя полгода после реконструкции образовались сколы и трещины. Как сообщил «КП-Крым» руководитель АО «Баварский дом», которое занималось реконструкцией, Константин Кононыхин, на лестнице не только устранили повреждения, но и почистили ее от грязи.