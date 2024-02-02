В Керчи на содержание Митридатской лестницы потратят 1,5 млн рублей

Напомним, в Керчи отремонтировали Большую Митридатскую лестницу, на которой спустя полгода после реконструкции образовались сколы и трещины. Как сообщил «КП-Крым» руководитель АО «Баварский дом», которое занималось реконструкцией, Константин Кононыхин, на лестнице не только устранили повреждения, но и почистили ее от грязи.