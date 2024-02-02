Охота на последнюю маршрутку: почему в Крыму не хватает водителей общественного транспорта, и что с этим делать

— На сегодняшний день неисполнение расписания автобусов, как правило, в 90% — это недостаток водителей, — уверяет президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. — Вы, наверное, видите, что «Крымтроллейбус» проводит большую работу, обучает, не ждет никаких средств со стороны, приглашает водителей. Чуть-чуть ситуация улучшилась, но пока недостаточно, чтобы заверить — да, у нас все хорошо. В этом году Минтранс проведет республиканский конкурс на лучшего водителя автобуса. Премии и призы за первые места обещают хорошие, чтобы поднять престиж профессии водителя. Но до советских традиций предоставления служебного жилья дело не дойдет, как и до профилакториев, где водителей ежегодно обследовали и оздоравливали за бюджетный счет. А теперь они болеют сезонными инфекциями, уходят на больничный, и садить за руль некого.