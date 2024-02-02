Охота на последнюю маршрутку: почему в Крыму не хватает водителей общественного транспорта, и что с этим делать

Двухлетняя борьба за упорядочение движения общественного транспорта в Крыму вышла на новый виток. Номера маршрутов и их расписание, размещенные на остановках, как результат консенсуса власти, общественности и перевозчиков, потеряли свою актуальность: указанные в них «циферки» не имеют отношения к реальности — транспорт по-прежнему ходит в режиме, удобном для перевозчика, но не для пассажира.
КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2.0.
Вкратце напомним суть вопроса. В 2022 году в Симферополе объявили охоту на последнюю маршрутку — на конечных остановках дежурили общественники с блокнотами и блогеры с телефонами, чтобы запечатлеть фактическое прибытие автобуса по расписанию. Чаще всего транспорта в указанное время не было, и даже возглавляющий на тот момент администрацию Симферополя Максим Балахонов 40 минут прождал автобус зря. Результатом облавы стал переход части маршрутов под муниципальный контроль, и появление на остановках информационных табличек с номерами маршрутов и расписанием, которое перевозчики были обязаны соблюдать.
Спустя два года оказалось, что расписание не просто не соблюдают — оно устарело, как и номера маршрутов. Но приказа сменить таблички не было, а выполнять прежние обязательства мощи нет — больше трети автопарка водить некому, поскольку по государственным нормативам на один автобус приходится два водителя.
— У нас критическая ситуация по соблюдению расписания движения общественного транспорта, — констатировал глава Крыма Сергей Аксенов. — Всех предупреждаю: я сказал министру транспорта Николаю Лукашенко, что если за две недели не будет налажено движение общественного транспорта, правильной расстановки сил и средств, особенно в часы пик утром и вечером, будут приняты организационные меры в отношении министра транспорта. Будут кадровые изменения.
По словам главы региона, в большинстве муниципалитетов расписание так и не появилось, да и имеющееся в наличии, не актуально, поскольку не соблюдается. Системно за соответствием расписания реальному графику никто не следит. На первых порах главам администраций предложили влепить выговоры своим заместителям, которые отвечают за транспорт. Ну, а дальше уже выходить самим с блокнотом на конечную, потому как транспортные приложения больше не отражают онлайн-движение по маршруту — из соображений безопасности большинство из них отключили спутниковую систему.
ЕСТЬ АВТОБУСЫ, НЕТ ВОДИТЕЛЕЙ.
— На сегодняшний день неисполнение расписания автобусов, как правило, в 90% — это недостаток водителей, — уверяет президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. — Вы, наверное, видите, что «Крымтроллейбус» проводит большую работу, обучает, не ждет никаких средств со стороны, приглашает водителей. Чуть-чуть ситуация улучшилась, но пока недостаточно, чтобы заверить — да, у нас все хорошо. В этом году Минтранс проведет республиканский конкурс на лучшего водителя автобуса. Премии и призы за первые места обещают хорошие, чтобы поднять престиж профессии водителя. Но до советских традиций предоставления служебного жилья дело не дойдет, как и до профилакториев, где водителей ежегодно обследовали и оздоравливали за бюджетный счет. А теперь они болеют сезонными инфекциями, уходят на больничный, и садить за руль некого.
— Мы поговорили с частными перевозчиками, тоже было честно сказано: ребята, кто может эту ношу потянуть, оставайтесь. Но за последние 6 лет у нас 20 перевозчиков в Крыму ушли с рынка. Думаю, что для администраций это лучше, легче порядок наводить. Остались те, кто готов работать и обновлять подвижной состав. За три года частниками порядка 400 автобусов приобретено, — подчеркнул Лудчак.
ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ.
Новые автобусы не всегда лучше старых. Особенно, если они куплены без учета возможных перепадов температур, и их системы покрываются льдом.
— У нас сложная в этом году ситуация. Большая влажность была сначала, дожди, потом ударил мороз. Влажность воздуха оказывает большое влияние, потому что у нас практически все автобусы работают на воздухе, двери самое тонкое место. При таких колебаниях влажности и температур получается конденсат, и технически исправный автобус выйти на линию не может — замерзла воздушная система, — поясняет член Общественного совета при Минтрансе Крыма, президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» Владислав Антонов.
С его слов, график движения автобусов в утренние и вечерние часы соблюсти невозможно, там действует интервал. Но и указанный промежуток выдержать нереально — треть вакансий водителей открыты.
— У нас проблема острая. Жесткая нехватка водительского состава. Некоторые водители, работавшие раньше на линии, ушли на СВО. Лично я негативно отношусь к тому, как у соседей, наших бывших товарищей и коллег, уже сажают женщин на общественный транспорт, но даже то, что у нас не обвалилась работа общественного транспорта — это очень положительный результат, — считает Антонов.
ЗА РУЛЕМ ЗВЕЗДА.
Решить проблему дефицита водителей за счет укрупнения транспорта не получится — по крымским улочкам большие автобусы передвигаться не смогут. Но привлекать женщин на автобусные маршруты не просто можно, но и нужно, считает советник главы Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов.
— Женщины в «Крымтроллейбусе» работают. Их не очень много, но они есть. Это бывшие водители троллейбуса, которые обучились на категорию «Д» и перешли на автобус. Им так проще — троллейбус привязан к контактной сети, а автобус свободен. Ряд специалистов переучились на автобусы, и девушки тоже задействованы.
В целом недобор в отрасли Мартынов связывает с тем, что республика приобрела большое количество автобусов, и ранее заброшенные маршруты стали возобновлять свою работу. К этому прибавилась автоматическая система учета перевозки льготников, где каждый перевозчик гарантированно получает бюджетный расчет, предоставляя только выписки работы валидаторов.
— Людей не хватает, потому что не успевают насытить рынок. Профессия водителя не самая престижная, и многие не хотят идти работать, хотя зарплата хорошая, в среднем около 50 тысяч рублей в месяц на руки получают, — говорит Мартынов. — Автобусы новые, работа нормированная, соцпакет.
Водители со стажем едут на заработки в новые территории или крупные города — там даже вахтовым методом можно заработать в три раза больше, чем дома. А молодежь не видит для себя перспектив в пассажироперевозках, хотя, до спутниковых систем управления электробусами нам еще далеко.