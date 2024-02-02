В Челябинске благоустроят восемь общественных пространств

— Собственными силами в столь короткие сроки город, конечно же, не смог бы построить такое количество объектов, — отметила мэр. — Территория Челябинске, как и в прошлые годы, будет благоустраиваться и по другим программам. В том числе при поддержке коммерческих предприятий.