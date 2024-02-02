В Челябинске благоустроят восемь общественных пространств

— Работа по заключение контрактов, проведённая ещё прошлой осенью, позволяет нам начать работы сразу, как только позволит погода, — написала глава города в своём Telegram-канале.
Посмотрите на опубликованных Натальей Котовой эскизах, какие именно площадки планируют благоустроить в текущем году и как.
По словам Натальи Котовой, благодаря значительной федеральной и региональной поддержке в Челябинске уже благоустроили 68 общественных пространств и 691 дворовых территорий..
— Собственными силами в столь короткие сроки город, конечно же, не смог бы построить такое количество объектов, — отметила мэр. — Территория Челябинске, как и в прошлые годы, будет благоустраиваться и по другим программам. В том числе при поддержке коммерческих предприятий.
Ранее Наталья Котова сообщила, что прошлом году в Челябинске реализовали мероприятия в рамках семи национальных проектов. Суммарный объём финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей.