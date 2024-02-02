Доллар поднялся выше 450 тенге

Напомним, что в конце января курс доллара упал более чем на 1,5 тенге и стоил 448,17 тенге. При этом ранее независимые финансовые аналитики высказывали мнение о том, что в этом году тенге сильно укрепится. Эксперты считают, что доллар к концу года подешевеет до 400 тенге. Отмечается, что это может произойти, если Федеральная резервная система США будет снижать ставки. Также Нацбанк озвучил ожидания по курсу тенге.