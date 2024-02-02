В Новосибирске дорога к новому ЛДС готова на 99%, но сдадут её не раньше лета

В минтрансе пояснили, что дорога находится на стадии завершения. По состоянию на 30 января 2024 готовность объекта составляет 99%. Дорога находится во временной эксплуатации.
Напомним, что в последний раз мэрия продлевала разрешение на строительство дороги в начале декабря прошлого года. Оно действовало до 1 февраля 2024 года.
— На 01.02.2024 сдача объекта в эксплуатацию не планируется, что связано с необходимостью выполнения работ по устройству газонов, производство которых возможно только в летнее время, а также с прохождением повторной экспертизы проектной документации после ее корректировки, — говорится в ответе министерства на запрос «Прецедента».
Следует напомнить, что дорогу к новому ЛДС начинали строить еще в августе 2019 года. Тогда городские власти в первый раз выдали разрешение на строительство многострадальной автомагистрали. Заказчиком выступило ГКУ НСО «Арена», а подрядчиком муниципальное предприятие «МЕТРО МиР». На строительство автодороги к новой ледовой арене из федерального бюджета было выделено 1 347 869, 83 тысяч рублей.
Объект должны были завершить еще в августе 2022 года, но подрядчик в этот срок не уложился, а руководителя предприятия Александра Мысика арестовали за совершение ряда экономических преступлений.
Прокуратура на момент его задержания сообщала, что был установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей. За эти месяцы было возбуждено четыре уголовных дела, где Мысику предъявили обвинение по п. «б» части 4 статьи 158 УК России (кража в особо крупном размере), а еще по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму порядка 170 миллионов рублей).
В апреле прошлого года Александру Мысику инкриминировали части 3 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) за то, что он допустил нарушение закона при строительстве подъездной дороги и тогда финансовый урон составил 37 155 572 рубля. Все эти дела объединены в одно производство.
Ранее «Прецедент» сообщал, что подрядчик дороги у нового ЛДС в Новосибирске хочет обанкротить МП «Метро МиР».