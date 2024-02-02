В Новосибирске дорога к новому ЛДС готова на 99%, но сдадут её не раньше лета

Прокуратура на момент его задержания сообщала, что был установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей. За эти месяцы было возбуждено четыре уголовных дела, где Мысику предъявили обвинение по п. «б» части 4 статьи 158 УК России (кража в особо крупном размере), а еще по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму порядка 170 миллионов рублей).