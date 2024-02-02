Долгожданные рейсы в Пекин запускают из Екатеринбурга

Вылеты из столицы Урала будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении — по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 22 тыс. рублей.
Напомним, перелеты в Китай из Екатеринбурга были доступны до пандемии, однако после их так и не вернули. Туроператоры в разговоре с журналистами говорили несколько раз, что очень ждут открытия этого направления. В декабре Глава ассоциации туризма на Урале Михаил Мальцев высказывал мнение, что должно быть как минимум должно быть два направления — Пекин и Хайнань.
«При этом уверен: если бы самолеты летали даже по трем или пяти направлениям, это бы имело спрос. Китай огромный, многообразный. Это экскурсионные программы, бизнес-проекты, luxury-отели», — подчеркнул он.