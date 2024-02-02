Хаотичную и точечную застройку исключат в Алматы

«По генеральному плану плотность застройки Алматы — ниже требуемой по нормативам для крупнейших городов. Кроме того, акимат Алматы ведет планомерную работу по предотвращению застройки предгорий и обеспечению сейсмобезопасности строительства», — напомнили в пресс-службе акимата Алматы.