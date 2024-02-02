Мобильное приложение Сбера перестало работать

Чтобы скачать новое приложение, необходимо перейти по ссылке. При этом многих смутило, что после скачивания у кого-то появляется не «Учет Онлайн», а «Мои долги». В таком случае необходимо закрыть приложение и открыть его снова. Также стоит проверить, выключен ли VPN или попробоваться подключиться к другой сети — к мобильной или wi-fi).