Мобильное приложение Сбера перестало работать

Накануне нижегородские пользователи столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение «Сбера». При открытии программы на экране появляется ошибка и текст, в котором предлагается скачать новое приложение. В компании пояснили, в чем проблема и что теперь делать нижегородцам.
Проблемы с доступом к «СберБанк Онлайн» возникли у владельцев iPhone 1 февраля. У многих это произошло после обновления приложения и попыток скачать новое.
Как выяснилось, 31 января Сбер выпустил новое мобильное приложение для iOS «Учет онлайн», которое заменит прежнее. Старые версии приложения, в частности, 12.14.1, 12.15 и 13.02., скоро перестанут работать. В течение этого года их отключат.
«Теперь мобильное приложение “Учёт Онлайн” есть и в App Store. Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать. Успейте скачать новое приложение на iPhone», — говорится в Telegram-канале Сбербанка.
Чтобы скачать новое приложение, необходимо перейти по ссылке. При этом многих смутило, что после скачивания у кого-то появляется не «Учет Онлайн», а «Мои долги». В таком случае необходимо закрыть приложение и открыть его снова. Также стоит проверить, выключен ли VPN или попробоваться подключиться к другой сети — к мобильной или wi-fi).
«Пользоваться приложением “Учет Онлайн” — безопасно. Мы проверили приложение, все надежно защищено», — добавили в пресс-службе компании в соцсетях на возмущения пользователей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что массовый сбой произошел в работе Рунета.