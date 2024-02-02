Роще места не нашлось: на левом берегу Дона вместо Левобережной рощи вновь хотят построить многоэтажки

А разрешение на строительство жилья на этой территории -повысит её привлекательность и поможет будущему инвестору заработать. Но тогда, в 2021 году, горожанам все же удалось свернуть планы администрации и застройщика по превращению рощи в еще один бездушный островок из камня, стекла и бетона. Тогда — осенью 2021 года, — активисты собрали 1500 подписей под петицией, призванной остановить строительство, которые, правда, признали фейковыми. Активисты провели субботник по уборке мусора в роще, на котором собралось почти тысяча человек. И на который для многих его участников совершенно неожиданно приехал сам глава администрации.