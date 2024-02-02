Роще места не нашлось: на левом берегу Дона вместо Левобережной рощи вновь хотят построить многоэтажки

Один из новых микрорайонов на левом берегу Дона может появится на участке почти в 30 га, западнее Ворошиловского моста и рядом с заливом Ковш. Здесь располагается роща, которую городские активисты уже спасали от застройки, а администрация пообещала не уничтожать этот зелёный островок на левом берегу Дона. И вот опять — грандиозные планы по созданию «человейников», в которых нет места роще.
Ранее сообщалось, что планировкой и межеванием участка площадью почти в 30 Га занимается предприниматель Павел Шумеев. Он получил разрешение на проведение этих работ в октябре 2023 года. Как тогда сообщалось, в задачи Шумеева входит распланировать территорию, определить места и состав капитального строительства, предоставить заказчику — администрации города, — детальный план застройки и благоустройства территории. На все работы ему отведён целый год.
Тогда же в ростовских СМИ сообщалось, что на этом участке планируется создание нового жилого комплекса, состоящего из восьми 26-этажных домов, благоустройство прибрежной территории с созданием набережной и сквера-променада.
«Планируется размещение объектов жилой застройки, инженерной, социальной инфраструктуры (социально-культурного назначения и общественно-бытового обслуживания), благоустройства и рекреации (набережная и парковая зона)», — уточняли в администрации Ростова.
Сейчас же в сети можно найти рендеры проекта строительства нескольких многоэтажек на месте Левобережной рощи, прямо у среза воды. И, честно говоря, даже учитывая, что это — компьютерная графика, такой вид с правого берега на левый вряд ли кому-то из ростовчан и гостей города понравится больше, чем роща, стоящая там сейчас.
Авторы визуализации, опубликовавшие картинки в сети, наоборот, уверены, что левый берег должен выглядеть именно так.
«Мы учли все пожелания заказчика и создали детальные модели всех элементов здания, а также провели визуализацию фасадов. Архитектурный стиль был выбран исходя из предпочтений заказчика, и мы смогли передать всю красоту и элегантность здания через наши работы», — отметили авторы визуализации.
Понятное дело, что в этой элегантности будут проживать (со временем) не простые ростовчане, которые рискуют потерять возможность получить парк и еще одну общественную набережную.
Еще в 2021 году глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отвечал на все упрёки и возмущения общественников по поводу планов строительства на левом берегу: «Ничего не мешает начать стройку уже сейчас, так как это не противоречит генеральному плану города».
А разрешение на строительство жилья на этой территории -повысит её привлекательность и поможет будущему инвестору заработать. Но тогда, в 2021 году, горожанам все же удалось свернуть планы администрации и застройщика по превращению рощи в еще один бездушный островок из камня, стекла и бетона. Тогда — осенью 2021 года, — активисты собрали 1500 подписей под петицией, призванной остановить строительство, которые, правда, признали фейковыми. Активисты провели субботник по уборке мусора в роще, на котором собралось почти тысяча человек. И на который для многих его участников совершенно неожиданно приехал сам глава администрации.
«Происходят дискуссии по поводу возможной вырубки рощи на левом берегу Дона. Сразу хочу сказать: строительство жилого комплекса здесь не планировалось и не планируется. Кто-то искусственно дезинформирует ростовчан в социальных сетях». — позже написал Логвиненко на своей страничке в соцсетях.
Планы строительства в 2021 году застройщику пришлось свернуть. Но уже в 2022 году роща снова всплыла в информационной повестке: очень аккуратно, памятуя о своём обещании рощу не уничтожать, администрация города выдала разрешение на проектирование очередного ЖК на участке под рощей и прилегающих к ней землях по ул. Шоссейной.
Логвиненко пояснял: «Главным и обязательным условием для инвестора станет установление границ и сохранение существующей рощи. При проектировании новых объектов могут быть задействованы только свободные участки, максимально удалённые от береговой линии», и «если при разработке проекта инвестор не сможет выполнить наши жёсткие условия по созданию “Экопарка” из-за экономической нецелесообразности, планировочная документация утверждена не будет».
Новый проектант, так и не выполнив проекта, отказался от участка в 2023 году, и его передали Павлу Шумееву. Отметим, что анонсируя широкое освоение территории левого берега, Василий Голубев поручил администрации Ростова позаниматься темой гидрологии. «Когда строили стадион, то исследования не проводили. Теперь же нужно смотреть, просчитывать, как при самых высоких опасных ситуациях поведёт себя вода. Ничего нельзя осваивать, пока это не будет отработано», — сказал он.
При этом, как пишет Donnews, когда стало известно о планах строительства жилья на левом берегу Дона, часть экспертов, опрошенных изданием, считали это «ошибкой с тяжёлыми последствиями». И одним из основных аргументов была подверженность пойменной территории паводковому затоплению. Хотелось бы, конечно, как и прежде, смотреть с правого берега на красивый и зелёный левый. Было бы прекрасно, если бы жилые дома не вторгались в зону эстетического удовольствия ростовчан и гостей донской столицы. И замечательно, если проект, который разработает Павел Шумеев, будет разительно отличаться от гуляющих по интернету рендеров и сумеет вместить в себя и знаменитую эстетику левого берега, и интересы застройщика и заказчика строительства.
И в этой истории с рощей и попытками её «освоить» надежда остаётся только на то, что власти города и проектировщики прислушаются к словам губернатора и мнению ростовчан и не повторят ту самую «ошибку с тяжёлыми последствиями».