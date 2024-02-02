Ермак: мы не расстроимся, если турпоток снизится из-за отмены субсидированных билетов

По его словам, гораздо более существенным является показатель не количества туристов, а финансового результата — сколько денег привозят туристы. «Потому что иногда миллион человек может привезти как 10 миллионов, а 10 миллионов привезти как миллион. Вот мы за первый вариант в любом случае, — уточнил Ермак. — Поэтому даже если турпоток снизится в этом году на какие-то 50 или 30 тысяч, ну вот сильно мы, честно говоря, не расстроимся, потому что я уверен, что финансовый результат будет более успешным в этой части».